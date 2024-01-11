Минобороны заявило об поражении БПЛА в Ростовской, Тульской и Калужской областях

Минобороны: три БПЛА перехвачены над Тульской, Ростовской и Калужской областями

В небе над Тульской, Ростовской и Калужской областями перехвачены три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотники самолетного типа перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе 4.30 часов утра по московскому времени. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Ростовской области в ночь на четверг, 11 января, сбили еще один беспилотник. Как отмечал губернатор Василий Голубев, в результате падения обломков БПЛА пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнял, что в регионе беспилотник взорвался на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции. Из-за взрыва здание получило повреждения, возгорания не последовало, никто не пострадал.