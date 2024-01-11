Миру предрекли сильную газовую зависимость

Bloomberg: в мире запустят 200 млн тонн мощностей по экспорту сжиженного газа

В ближайшие пять лет в мире запустят более 200 миллионов тонн новых мощностей по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Аналитики компании Baker Hughes предрекают, что с учетом других масштабных энергопроектов, находящихся в настоящее время на ранней стадии развития и ожидающих окончательных инвестиционных решений, суммарный показатель может увеличиться более чем на 300 миллионов тонн к 2030 году. При таком раскладе доля СПГ в глобальном энергобалансе рискует увеличиться на 70 процентов в сравнении с нынешним значением.

Эксперты полагают, что вопреки общемировой стратегии по поэтапному отказу от ископаемых видов топлива мировой энергетике не удастся полностью отказаться от них в среднесрочной перспективе. После резкого сокращения использования угольной генерации мировую энергетику с большой долей вероятности будет ожидать новая сильная зависимость от СПГ, который в ряде стран считают оптимальным переходным видом топлива на пути к безуглеродной экономике, считают аналитики.

На этом фоне научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Энн-Софи Корбо предрекла миру «третью большую волну СПГ». Свой прогноз она связала в первую очередь с резким наращиванием ввода в эксплуатацию новых мощностей по экспорту этого вида топлива в странах, являющихся уже сейчас одними из главных мировых поставщиков сжиженного газа. «К 2028 году у нас будет чертовски много СПГ в США и Катаре», — заключила Корбо.

Ранее стало известно о планах норвежских нефтегазовых компаний резко нарастить бурение скважин в 2024 году. В скандинавской стране, являющейся главным газовым конкурентом России на европейском энергорынке, до конца декабря намерены завершить геологоразведочные работы на 40-50 скважинах. При этом в 2023 году в стране завершили бурение лишь 34 скважин. Резкий прирост аналитики связали с планами Норвегии сохранить за собой лидирующие позиции в вопросе замещения поставок российских энергоресурсов.