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02:01, 12 января 2024Мир

В ЕС захотели поддержать военную миссию США в Красном море

El Pais: ЕС хочет поддержать военную миссию США в Красном море

Фото: Lphot Chris Sellars / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) предложили создать новую военную миссию для патрулирования Красного моря. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Ожидается, что данная миссия должна поддержать планы США по патрулированию Красного моря в связи с угрозой хуситов из Йемена. При этом страны ЕС хотят организовать собственную миссию, поддерживая связь с американским флотом в вопросе секретных данных. Предполагается, что в ее состав войдут не менее трех зенитных эсминцев. Стоимость миссии может достигать около 5,1 миллионов евро в год.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о старте многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов. Руководство кампанией возложено на командование Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF).

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      Марина Совина
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