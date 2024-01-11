На территории Краснодарского края объявили несколько штормовых предупреждений

МЧС: в Краснодарском крае ожидаются дождь с мокрым снегом и усиление ветра

На территории Кубани объявили несколько штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели заявили, что в четверг, 11 января, а также в пятницу, 12 января, в регионе местами ожидаются гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедно-изморозевые отложения, а также усиление ветра до 20 метров в секунду и дождь с мокрым снегом.

Более того, в МЧС отметили, что 12 и 13 декабря на Черноморском побережье на участке от Анапы до Геленджика возможен сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду в сочетании с низкой температурой воздуха (до 10 градусов холода).

Еще одно штормовое предупреждение объявили и в горах Сочи. С 11 по 13 января на высоте более тысячи метров над уровнем моря будет лавиноопасно.

Ранее в январе парящее море в Анапе попало на видео. Уточняется, что необычное природное явление произошло из-за перепада температур воздуха и воды. Так, море прогрелось до 10 градусов выше нуля, а температура воздуха составила 10 градусов мороза.