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14:07, 11 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о планах на Киево-Печерскую лавру

ТСН: украинские власти планируют возвести пантеон в Киево-Печерской лавре

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины планируют возвести пантеон на территории Киево-Печерской лавры, которую ранее передали государству, лишив Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования. О планах киевских властей на музей-заповедник рассказало агентство ТСН.

Как сообщается, пантеон расположится на месте отдельных построек УПЦ. Также стало известно о намерении украинских властей возвести новый храм Марии, иконы для которого нарисуют на ящиках из-под патронов. Кроме того, планируется провести исследование святынь обители.

При этом судьба некоторых объектов Киево-Печерской лавры все еще решается в суде. Директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марьяна Томин рассказала, что в 54-м, 57-м и 58-м корпусах забаррикадировались неизвестные, в то время как остальное имущество УПЦ было передано государству.

Ранее стало известно, что полицейские продолжают морить голодом находящихся на территории Киево-Печерской лавры монахов УПЦ. В декабре один из граждан принес еду для монахов, заблокированных на территории корпуса №58, однако передать ее помешали силовики.

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      Александр Курбатов
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