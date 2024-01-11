Старые звезды оказались благоприятными для инопланетных цивилизаций

The Astrophysical Journal Letters: старые звезды благоприятны для инопланетян

Слабые магнитные поля вокруг старых солнцеподобных звезд могут создавать благоприятную среду для возникновения инопланетных цивилизаций. К такому выводу пришла международная группа астрономов, которая опубликовала результаты наблюдений звезды 51 Пегаса в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Звезда 51 Пегаса находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и является первой похожей на Солнце звездой, у которой была обнаружена экзопланета — горячий юпитер, названный Димидием. Предыдущие рентгеновские наблюдения показали постоянный низкий уровень звездной активности, и астрономы предположили, что 51 Пегаса находилась в минимуме Маундера. Этот долговременный период, характеризующийся низким количеством солнечных пятен (на три порядка меньше обычного), наблюдался у Солнца в течение 70 лет, с 1645 по 1715 годы.

В то же время существуют свидетельства в пользу того, что 51 Пегаса больше не вернется к обычным циклам, и звезда на самом деле испытывает ослабленное магнитное торможение. Этот феномен происходит, когда достаточно медленное вращение звезды нарушает генерацию сильного магнитного поля звездным динамо, а также подавляет звездные ветра, которые уносят угловой момент.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые оценили потерю углового момента звезды из-за звездных ветров. Для этого они проанализировали данные наблюдений 51 Пегаса и ее экзопланеты, проведенных с помощью космического телескопа TESS, а также измерили магнитное поле звезды с использованием инструмента PEPSI (англ. Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic Instrument) на Большом бинокулярном телескопе (LBT) в Аризоне.

Результаты наблюдений однозначно указали на то, что 51 Пегаса перешла в режим ослабленного магнитного торможения. В ином случае звезда имела бы высокую скорость потери массы и более сильное поле, что способствовало бы извержениям корональных масс и создавало более суровую космическую погоду. Авторы приходят к выводу, что старые звезды, которые перешли к состоянию ослабленного магнитного торможения, способны обеспечить более стабильную среду для развития технологических цивилизаций.