Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с дверью

Самолет United Airlines совершил вынужденную посадку во Флориде из-за двери

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в городе Тампа, штат Флорида, из-за проблем с дверью. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер следовал из города Сарасота в Чикаго. Спустя полчаса после вылета члены экипажа заметили, что над дверью горит огонек, свидетельствующий о том, что она открыта. Пилоты приняли решение о посадке в Тампе. Там борт встретили спасатели, а 120 пассажиров были эвакуированы.

Лайнер вылетел в Чикаго после проверки.

Ранее пассажир самолета Alaska Airlines, дверь которого оторвалась во время полета, назвал этот рейс разверзшимся адом. Он рассказал, что сначала послышался сильный хлопок, после чего произошла полная разгерметизация салона.