Пентагон собрался модернизировать два миноносца США

Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев на сумму до $864 млн

Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics на модернизацию двух миноносцев США на сумму до 864 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, компания должна обеспечить техническое обслуживание, модернизацию, а также ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams.

«Контракт включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до 864 миллионов 141 тысячи долларов», — подчеркнули в министерстве. Ожидается, что работы будут продолжаться до ноября 2030 года.

16 декабря Сенат США утвердил оборонный бюджет государства на 2024 год объемом в 858 миллиардов долларов. Документ получил поддержку 79 из 100 голосов.