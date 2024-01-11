Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:28, 11 января 2024Путешествия

Первая страна ЕС начала выдавать цифровые шенгенские визы

Франция запустила сайт France-Visas по выдаче цифровых шенгенских виз

Фото: Luke Southern / Unsplash

Франция стала первой страной Европейского союза (ЕС), которая начала выдавать шенгенские визы онлайн. Так она готовится к Олимпийским играм 2024 года, пишет Telegram-канал Travel News.

С 1 января страна запустила портал по выдаче цифровых виз France-Visas. Уточняется, что в первую очередь сайт рассчитан на спортсменов-участников Игр в Париже, журналистов и делегатов.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

«Платформа собирает биометрические данные от заявителей онлайн через сеть консульств и поставщиков услуг», — сообщает радио RFI. Визы будут не прикреплять к паспортам, а интегрировать напрямую в аккредитационные карты участников мероприятий. Всего планируется выдать около 70 тысяч цифровых шенгенов.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские краткосрочные визы. Они позволят находиться в любой стране Шенгенской зоны до 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» сельдяного короля длиной 11 метров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости