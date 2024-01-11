Первая страна ЕС начала выдавать цифровые шенгенские визы

Франция запустила сайт France-Visas по выдаче цифровых шенгенских виз

Франция стала первой страной Европейского союза (ЕС), которая начала выдавать шенгенские визы онлайн. Так она готовится к Олимпийским играм 2024 года, пишет Telegram-канал Travel News.

С 1 января страна запустила портал по выдаче цифровых виз France-Visas. Уточняется, что в первую очередь сайт рассчитан на спортсменов-участников Игр в Париже, журналистов и делегатов.

«Платформа собирает биометрические данные от заявителей онлайн через сеть консульств и поставщиков услуг», — сообщает радио RFI. Визы будут не прикреплять к паспортам, а интегрировать напрямую в аккредитационные карты участников мероприятий. Всего планируется выдать около 70 тысяч цифровых шенгенов.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские краткосрочные визы. Они позволят находиться в любой стране Шенгенской зоны до 90 дней.