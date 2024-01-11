Российские полицейские попались на оформлении фальшивых документов мигрантам

В Петербурге УСБ задержало двух полицейских за канал незаконной миграции

В Петербурге сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД задержали двух полицейских, организовавших канал незаконной миграции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два участковых Кировского района города оформляли на протяжении трех лет иностранцам фальшивые документы, позволяющие им находиться в России. За свои услуги силовики получали денежное вознаграждение от мигрантов.

В квартирах участковых прошли обыски. УСБ проводит внутреннюю проверку в полицейских структурах.

Ранее сообщалось об объявлении в розыск двух майоров из Петербурга, замешанных в афере с квартирой местного жителя. УСБ разыскивает начальника уголовного розыска Московского района города Мукучяна и его подчиненного Коновалова.