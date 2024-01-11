Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 11 января 2024Силовые структуры

Подозреваемого в хищении иконы Божией Матери задержали в Петербурге

В Петербурге задержали рецидивиста, похитившего икону «Всецарица» из храма

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Полицейские Петербурга задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, все произошло днем во вторник, 9 января. Мужчина провел в храме на улице Софьи Ковалевской почти три часа, после чего, предположительно, вынес в пакете икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вместе с иконой злоумышленник унес и пожертвования в виде золотых украшений, которые на нее повесили прихожане.

Подозреваемого задержали на следующий день возле одного из торговых центров на проспекте Культуры. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее стало известно, что гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» сельдяного короля длиной 11 метров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости