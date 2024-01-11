Подозреваемого в хищении иконы Божией Матери задержали в Петербурге

В Петербурге задержали рецидивиста, похитившего икону «Всецарица» из храма

Полицейские Петербурга задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, все произошло днем во вторник, 9 января. Мужчина провел в храме на улице Софьи Ковалевской почти три часа, после чего, предположительно, вынес в пакете икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе. Вместе с иконой злоумышленник унес и пожертвования в виде золотых украшений, которые на нее повесили прихожане.

Подозреваемого задержали на следующий день возле одного из торговых центров на проспекте Культуры. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Ранее стало известно, что гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию.