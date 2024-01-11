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13:20, 11 января 2024Силовые структуры

Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

В Брянске подростки сожгли паспорт девушки из-за долга в тысячу рублей

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Брянске подростки сожгли паспорт 20-летней девушки из-за долга в тысячу рублей и сняли процесс на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате в отношении 17-летнего местного жителя и его друга, которому уже исполнилось 18 лет, следователи возбудили уголовное дело по статье 325 («Похищение или повреждение документов») УК РФ.

По данным канала, в декабря 2023 года девушка взяла в долг у несовершеннолетнего знакомого тысячу рублей и сама отдала ему свой паспорт под залог. При этом молодые люди думали, что должница дала действующий документ, однако он был просрочен.

Ранее в Брянске закрылся клуб после того, как блогерша Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой загранпаспорт около входа в заведение.

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      Варвара Митина
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