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23:44, 11 января 2024Мир

Посольство прокомментировало срыв Джонсоном договоренностей Москвы и Киева

Посольство: конфликт на Украине был для Джонсона шансом реанимировать карьеру
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Danny Lawson/Pool via REUTERS

Конфликт на Украине был шансом на реанимацию карьеры Бориса Джонсона. Таким образом в российском посольстве в Лондоне отреагировали на публикации СМИ о том, что бывший британский премьер сорвал мирные договоренности Москвы и Киева весной 2022 года. Комментарий дипломатического представительства приводит РИА Новости.

В посольстве указали, что Джонсон и не думал о будущем Украины и украинцев, а только пытался спасти собственную политическую карьеру. Российская сторона добавляет, что соглашения могли привести к окончанию боевых действий, что позволило бы избежать новых жертв. «Понимает ли сам бывший премьер, какую ответственность он за это несет? Хотя, наверное, в нынешней ситуации это ему безразлично», — говорится в тексте сообщения.

Впрочем, сам Джонсон отвергает все обвинения в свой адрес, называя их кремлевской пропагандой.

В конце ноября прошлого года глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что именно бывший британский премьер сорвал мирные договоренности Москвы и Киева. Как сообщил Арахамия, на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но Джонсон отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».

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      Марина Совина
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