Посольство России отреагировало на национализацию «Дома Москвы» в Латвии

Посольство России назвало произволом национализацию «Дома Москвы» в Латвии

Передача «Дома Москвы» в Риге в госсобственность является произволом и государственным грабежом. Так на национализацию культурного центра отреагировало посольство России в Латвии.

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве назвали решение Латвии «беспрецедентной по своей враждебности выходкой». Посольство уведомило латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление компенсационных требований за причиненный материальный ущерб и убытки, понесенные в результате остановки деятельности «Дома Москвы».

Ранее сейм Латвии принял законопроект о передаче «Дома Москвы» в собственность государства. Решение объяснили враждебной и вредоносной деятельностью, а также «угрозой безопасности государства и его демократическому строю».