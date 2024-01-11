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17:37, 11 января 2024Бывший СССР

Посольство России отреагировало на национализацию «Дома Москвы» в Латвии

Посольство России назвало произволом национализацию «Дома Москвы» в Латвии

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Передача «Дома Москвы» в Риге в госсобственность является произволом и государственным грабежом. Так на национализацию культурного центра отреагировало посольство России в Латвии.

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве назвали решение Латвии «беспрецедентной по своей враждебности выходкой». Посольство уведомило латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление компенсационных требований за причиненный материальный ущерб и убытки, понесенные в результате остановки деятельности «Дома Москвы».

Ранее сейм Латвии принял законопроект о передаче «Дома Москвы» в собственность государства. Решение объяснили враждебной и вредоносной деятельностью, а также «угрозой безопасности государства и его демократическому строю».

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      Алевтина Запольская
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