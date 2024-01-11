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08:34, 11 января 2024Россия

Появились подробности о перехваченном над Тульской областью беспилотнике

При перехвате дрона в Тульской области системой ПВО никто не пострадал

Фото: РИА Новости

При перехвате беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью никто не пострадал. Подробности о перехваченном системой противовоздушной обороны (ПВО) дроне приводит министерство по региональной безопасности на своем сайте.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб», — сообщили в министерстве.

11 января беспилотники ВСУ атаковали четыре региона России — Тульскую, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области. На окраине Калуги беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции. Из-за взрыва здание получило повреждения, возгорания не последовало. В Ростовской области два беспилотника удалось поразить средствами ПВО — разрушений впоследствии не зафиксировали.

Впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципальных образований. Возгорания не последовало, никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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