Появились подробности о перехваченном над Тульской областью беспилотнике

При перехвате дрона в Тульской области системой ПВО никто не пострадал

При перехвате беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью никто не пострадал. Подробности о перехваченном системой противовоздушной обороны (ПВО) дроне приводит министерство по региональной безопасности на своем сайте.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб», — сообщили в министерстве.

11 января беспилотники ВСУ атаковали четыре региона России — Тульскую, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области. На окраине Калуги беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции. Из-за взрыва здание получило повреждения, возгорания не последовало. В Ростовской области два беспилотника удалось поразить средствами ПВО — разрушений впоследствии не зафиксировали.

Впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципальных образований. Возгорания не последовало, никто не пострадал.