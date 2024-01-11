Появились подробности о пострадавших в ДТП под Пензой

Минздрав Пензенской области: пострадавшие в ДТП находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие в ДТП под Пензой находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Пензенской области, пишет ТАСС.

«Двое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства.

Авария с минивэном и фурой произошла на федеральной трассе «Урал». Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. По последним данным, семь человек спасти не удалось.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили «Ленте.ру», что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).