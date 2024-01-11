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19:52, 11 января 2024Силовые структуры

Сотрудник колонии стал фигурантом дела из-за переданных заключенному телефонов

В Перми сотрудник колонии передал заключенному телефоны и стал фигурантом дела

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Пермском крае 23-летний житель города Лысьвы стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за совершение незаконных действий. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, будучи сотрудником колонии в период с 2022 по 2023 год злоумышленник через посредника, за взятки, передавал заключенному запрещенные к хранению и обороту на территории учреждения сотовые телефоны. Преступную схему выявили и зафиксировали сотрудники краевого управления ФСБ.

Следователем была собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Татарстане бывший сотрудник российской колонии попал под суд, за то что брал взятки от заключенного.

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      Владимир Седов
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