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11:41, 11 января 2024Интернет и СМИ

В США заявили о близкой победе России в конфликте на Украине

The Washington Post: Путин чувствует, что победа на Украине близка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин чувствует, что победа в конфликте на Украине близка. Об этом заявил обозреватель Ли Хокстейдер в материале для американской газеты The Washington Post.

«Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении, которое потерпела Москва. (...) Реальность такова, что Путин чувствует, что победа в пределах досягаемости», — написал Хокстейдер.

Запад устал помогать Киеву, уверен обозреватель. В качестве доказательства он привел тот факт, что республиканцы в Конгрессе США выступили против выделения Украине миллиардов долларов. Также автор материала напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на бюджетную помощь Евросоюза Украине.

Из-за отсутствия четкой позиции по Украине Запад не смог подготовить ее войска к контрнаступлению, считает обозреватель. Он добавил, что в результате украинские военные были вынуждены занять оборонительную позицию.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон отказывается признавать превосходство Москвы над Киевом. По его мнению, Украина не победит в конфликте, поскольку Россия превосходит ее по численности населения и промышленной мощи.

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      Олег Давыдов
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