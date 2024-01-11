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12:02, 11 января 2024Экономика

Продажи одного вида лекарств в России резко упали

DSM Group: продажи противовирусных средств в России достигли минимума за 3 года
СюжетПандемия в России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По итогам января-ноября суммарные продажи противовирусных средств в России резко упали и достигли минимального значения за последние три года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков маркетингового агентства DSM Group.

Как уточнили эксперты, за первые 11 месяцев прошлого года в стране было суммарно реализовано 79 миллионов упаковок такого вида лекарств на общую сумму 39 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 году было продано 93,5 миллиона упаковок противовирусных средств общей стоимостью 47,7 миллиарда рублей. В 2021 и 2020 годах показатели находились на отметках в 93 и 102 миллиона упаковок на суммы в 45 и 43 миллиарда рублей соответственно, заключили аналитики.

Эксперты связывают резкое сокращение продаж противовирусных препаратов в России в первую очередь со стабилизацией ситуации с распространением пандемии коронавируса. По итогам 2023 года в стране были выявлены всего 2 миллиона заболевших, тогда как в 2022-м COVID-19 обнаружили у 11 миллионов россиян. На фоне резкого спада заболеваемости спрос граждан на подобного рода лекарства упал, констатировали участники рынка.

В конце сентября газета «Коммерсантъ» сообщала о просьбе столичных предпринимателей к Минздраву разрешить продажи рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. При этом подобные аппараты предложили устанавливать не только в поликлиниках, но и других учреждениях. Для покупки лекарств предложили использовать системы электронных рецептов на основе QR-кода. По мнению участников рынка, подобная инициатива может улучшить доступность лекарств в стране.

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      Анатолий Акулов
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