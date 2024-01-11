Противодействия США помешали ООН выполнить мандат по ситуации в Газе

МИД РФ: Совбез ООН не может выполнить свой мандат в секторе Газа из-за США

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) не сможет выполнить свой мандат по ситуации в секторе Газа из-за противодействия США, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Стараниями американцев обе принятые резолюции Совбеза ООН (2712 и 2720) не содержат ключевого требования о немедленном и повсеместном прекращении огня, а потому обречены "оставаться на бумаге"», — говорится в сообщении ведомства.

МИД считает, что палестино-израильский конфликт из-за бездействия главного органа по поддержанию мира и безопасности рискует перерасти в кризис регионального масштаба с растущей эскалацией насилия в Ливане, Сирии, Ираке и в Красном море.

Россия, в свою очередь, продолжает предпринимать усилия для немедленного прекращения огня в Газе и восстановления возможности политического диалога, заявляет министерство.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН проведет пленарное заседание после того, как США заблокировали в Совете безопасности российскую поправку к резолюции по Газе.