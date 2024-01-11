ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Минобороны: расчеты FPV-дронов ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Расчеты FPV-дронов российских военных уничтожили скрытый опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, разведчики 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ.

В министерстве указали, что этот расчет ежедневно поражает от одной до пяти различных целей ВСУ, включая скопления пехоты противника.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили несколько единиц западной техники на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции (СВО).

