Путин назвал российского губернатора «следующим за Господом в иерархии»

Путин пошутил, что губернатор Дягтерев идет следующим за Господом в иерархии

Президент России Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пошутил о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтяреве, назвав его «следующим за Господом в иерархии». Трансляцию мероприятия вел официальный Telegram-канал Кремля.

В ходе встречи к Путину обратилась акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова, которая сообщила, что в результате вспышки гриппа уничтожено более 500 тысяч фабричных кур. При этом она подчеркнула, что «с божьей помощью, с верой вгубернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас» удалось произвести 25 миллионов яиц.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии», — обратился президент к Дягтереву в ответ на слова Кузнецовой.

