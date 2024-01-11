В Турции допустили возможность скорых переговоров Путина и Эрдогана

В администрации президента Турции допустили скорые переговоры Путина и Эрдогана

Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана допустил возможность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в скором времени. По его словам, дата разговора не анонсируется заранее, сообщает РИА Новости.

«Лидеры наших стран, соответствующие ведомства находятся в постоянном контакте, у глав государств сложились очень доверительные отношения», — заявил он.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время происходит согласование личной встречи лидеров двух государств, а также в ближайшее время могут состояться их телефонные переговоры.

Ранее Эрдоган рассказал о планах встретиться с президентом России с целью обсудить возобновление работы зернового коридора. Он также подчеркнул, что Россия, Турция и Катар достигли трехстороннего соглашения о поставках зерна в нуждающиеся африканские страны через Анкару.