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11:54, 11 января 2024Из жизни

Пьяный гость залез в дорогую вазу и не смог из нее вылезти

В США гость на вечеринке залез в дорогую вазу и не смог из нее вылезти

В США во время праздничной вечеринки один из гостей залез в дорогую вазу и не смог из нее вылезти. Видео инцидента свидетели происшествия опубликовали в соцсети X (бывший Twitter).

Молодой человек по имени Коннор Паджетт по неизвестным причинам решил забраться в большую уличную вазу, стоящую возле дома. «У нас здесь парень застрял в вазе на домашней вечеринке в Мантин Брук. Буду сообщать вам о развитии ситуации», — сообщил в твите один из гостей. Однако пьяное веселье сменилось для Паджетта отчаянием, когда он понял, что самостоятельно вылезти из вазы не получится.

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Другие участники вечеринки начали давать пленнику вазы советы, однако у молодого человека никак не получалось вытянуть из емкости бедра, несмотря на то что край вазы работал для него как упор. Через некоторое время после нескольких неудачных попыток вытащить Паджетта было принято решение разбить вазу при помощи долото. В итоге его благополучно освободили.

Видео с застрявшим Паджеттом стало вирусным в соцсетях и набрало сотни комментариев. Впоследствии выяснилось, что стоимость разбитой вазы составляла около трех тысяч долларов (270 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жительница британского города Колчестер попыталась в одиночку выбросить диван и застряла под ним. Она провела под ним полтора часа, дожидаясь спасателей.

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      Антонина Черташ
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