Одинокая 30-летняя женщина поскользнулась и застряла под диваном

Daily Mail: британка решила выбросить диван и застряла под ним

Одинокая жительница британского города Колчестер, графство Эссекс, попыталась в одиночку выбросить диван и застряла под ним. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Сара Азиз решила избавиться от старого дивана в своем доме и спустить его вниз по лестнице для последующей утилизации. Женщина взялась за дело с мыслью: «Не нужен мне мужчина для этой работы».

Британка увлеклась и преодолела половину пути, но в какой-то момент диван застрял между стеной и перилами лестницы. Пытаясь высвободить мебель, Азиз поскользнулась и упала. В результате она оказалась заблокированной под тяжелым предметом мебели на полтора часа.

В бюстгальтере женщины был спрятан мобильный телефон. Она попыталась связаться с родными, но ее отец был занят покупками. В итоге ей пришлось вызвать спасателей.

Пожарные прибыли на место происшествия и распилили диван, освободив женщину. Британка получила незначительные травмы и теперь предупреждает других о необходимости носить устойчивую обувь и обращаться за помощью при переноске тяжелых предметов.

Ранее сообщалось, что в Бристоле, Великобритания, пенсионерка застряла за кухонным шкафом в попытке поймать мышь и не сумела выбраться. Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к пенсионерке и нашли ее за кухонным гарнитуром.