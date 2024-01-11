Пытавшемуся вступить в ряды ВСУ россиянину дали срок за госизмену

В Брянской области осудили на 8 лет мужчину за попытку вступить в ряды ВСУ

В Брянской области вынесли приговор россиянину Петру Колистратову, признанному виновным в покушении на госизмену и незаконное пересечение границы. Об этом в четверг, 11 января, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как установил суд, Колистратов пытался вступить в ряды одного из радикальных националистических вооруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он разработал маршрут по пересечению границы, будучи в контакте с украинскими вербовщиками. Мужчина прибыл в Брянск, где приобрел лодку для пересечения водной преграды, однако довести замысел до конца не сумел — был задержан сотрудниками ФСБ. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

7 декабря 2023 года сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, переводившего деньги ВСУ, по обвинению в госизмене в пользу Украины.