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20:35, 11 января 2024Силовые структуры

Пытавшемуся вступить в ряды ВСУ россиянину дали срок за госизмену

В Брянской области осудили на 8 лет мужчину за попытку вступить в ряды ВСУ

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Брянской области вынесли приговор россиянину Петру Колистратову, признанному виновным в покушении на госизмену и незаконное пересечение границы. Об этом в четверг, 11 января, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как установил суд, Колистратов пытался вступить в ряды одного из радикальных националистических вооруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он разработал маршрут по пересечению границы, будучи в контакте с украинскими вербовщиками. Мужчина прибыл в Брянск, где приобрел лодку для пересечения водной преграды, однако довести замысел до конца не сумел — был задержан сотрудниками ФСБ. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

7 декабря 2023 года сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, переводившего деньги ВСУ, по обвинению в госизмене в пользу Украины.

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      Владимир Седов
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