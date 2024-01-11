Расходы российского бюджета резко выросли

«Ведомости»: расходы федбюджета в декабре выросли более чем в два раза

Расходы федерального бюджета России в декабре, по предварительной оценке, могут достигнуть отметки в 5,5 триллиона рублей и превысить ноябрьский уровень (2,7 триллиона) более чем в два раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на оперативные данные «Электронного бюджета».

Отмечается, что активнее всего средства федбюджета расходовались в последние дни декабря. В результате, по состоянию на 1 января 2024 года, суммарные государственные траты за 12 месяцев составили в общей сложности 32,4 триллиона рублей, хотя по итогам января-ноября находились на уровне в 26,84 триллиона.

Таким образом, в декабре расходы бюджета могли достигнуть отметки в 5,56 триллиона рублей. В то же время суммарный объем гострат в первый месяц зимы оказался на 21 процент меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Тогда из бюджета было выделено в общей сложности 7 триллионов рублей с учетом финансирования обязательств следующих расчетных периодов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года дефицит федерального бюджета может быть ниже полутора процентов. До этого он утверждал, что за первые 11 месяцев прошлого года суммарная нехватка составила 878 миллиардов рублей, или примерно 0,5 процента ВВП.