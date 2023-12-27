Путин оценил дефицит российского бюджета

Путин: дефицит бюджета России по итогам 2023 года может быть ниже 1,5 %

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года может быть ниже полутора процентов. Так показатели экономики оценил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Министр финансов сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше двух процентов, о которых мы говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом — два процента дефицита. Оказывается, что будет меньше, скорее всего. Меньше полутора процентов будет даже», — пояснил Путин.

Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», президент ранее заявлял, что за 11 месяцев нехватка составила 878 миллиардов рублей (примерно 0,5 процента ВВП).

Дефицит федерального бюджета на 2023 год планировали на уровне двух процентов от ВВП. В начале года он рос с сильным опережением графика, но с середины лета начал сокращаться. Такая динамика совпала с падением курса рубля, который с начала года ослабел в полтора раза.

В ноябре глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что к концу года дефицит бюджета страны составит около одного процента. По его словам, снижение прогнозируемого показателя связано с поступлением дополнительных нефтегазовых доходов.