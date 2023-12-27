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20:55, 27 декабря 2023Экономика

Путин оценил дефицит российского бюджета

Путин: дефицит бюджета России по итогам 2023 года может быть ниже 1,5 %
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года может быть ниже полутора процентов. Так показатели экономики оценил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Министр финансов сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше двух процентов, о которых мы говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом — два процента дефицита. Оказывается, что будет меньше, скорее всего. Меньше полутора процентов будет даже», — пояснил Путин.

Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», президент ранее заявлял, что за 11 месяцев нехватка составила 878 миллиардов рублей (примерно 0,5 процента ВВП).

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Дефицит федерального бюджета на 2023 год планировали на уровне двух процентов от ВВП. В начале года он рос с сильным опережением графика, но с середины лета начал сокращаться. Такая динамика совпала с падением курса рубля, который с начала года ослабел в полтора раза.

В ноябре глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что к концу года дефицит бюджета страны составит около одного процента. По его словам, снижение прогнозируемого показателя связано с поступлением дополнительных нефтегазовых доходов.

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      Вячеслав Агапов
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