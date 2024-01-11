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14:51, 11 января 2024Ценности

Раскрыт простой способ вернуть форму растянутой футболке

Фото: Brando Makes Branding / Unsplash

Сотрудники австралийского винтажного магазина OV Market раскрыли простой способ вернуть форму растянутой футболке. Соответствующая публикация появилась на странице организации в TikTok.

Они посоветовали зафиксировать верх изделия резиновой лентой и поместить его на 30 секунд в кастрюлю с кипящей водой. После этого футболку необходимо разместить горизонтально на бельевой веревке и позволить ей высохнуть.

Зрители поблагодарили экспертов за рекомендацию в комментариях под видео. «На выходных попробую это сделать с футболками мужа. Спасибо!», «Вы бы хоть знали, сколько футболок я выбросил из-за того, что мне было лень их гладить», «Надо попробовать», — высказывались они.

В феврале блогерша из Шотландии с никнеймом @cleanwithjen раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки. Она рассказала, что в первую очередь следует включить дополнительный цикл отжима в стиральной машине, чтобы избавиться от излишков воды.

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      Мария Винар
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