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09:47, 11 января 2024Ценности

Рианна снялась в нижнем белье для своего модного бренда

Фото: @savagexfenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы новой коллекции нижнего белья своего модного бренда Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 35-летняя исполнительница позирует перед камерой в розовом бюстгальтере и трусах с высокой посадкой. Также звезда надела туфли на шпильках и полупрозрачные чулки с подвязками.

При этом визажисты решили сделать в ее макияже акцент на губы, нанеся на них ярко-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы певицы в объемную прическу.

В декабре сообщалось, что Рианна появилась на публике в роскошных украшениях за 10,6 миллиона рублей. Тогда артистка пришла на вечеринку, которая была посвящена запуску новой коллекции спортивной обуви Fenty x Puma Creeper Phatty, в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрала кожаную фиолетовую куртку люксового бренда Chanel, а также широкие джинсы и белую майку с кружевами. Свой внешний вид она дополнила тремя ожерельями премиальной марки Bulgari.

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      Мария Винар
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