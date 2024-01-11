Россиян не захотели кормить сверчками и личинками

Абрамченко заявила, что россиян не нужно кормить продуктами из сверчков

Россиян не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

Абрамченко отметила, что западные страны хотят найти альтернативу мясу крупного рогатого скота, так как не поддерживают его производителей из-за желания снизить выбросы метана. Однако вице-премьер считает, что рацион граждан в любом случае не должен содержать пищу из насекомых.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить», — заявила Абрамченко. На вопрос о развитии производства альтернативных продуктов питания в России она рассказала, что из насекомых предлагается делать корм для рыб. Вице-премьер также добавила, что в России достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка.

Ранее сообщалось, что в России в скором времени могут начать продавать лапшу быстрого приготовления из сверчковой муки.