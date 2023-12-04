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17:29, 4 декабря 2023Среда обитания

Россиян захотели накормить дошираком из сверчков

В России захотели продавать лапшу быстрого приготовления из сверчков

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В России в скором времени могут начать продавать лапшу быстрого приготовления из сверчковой муки. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на заявление главы ставропольской компании Антона Стокоза, которая представила свою продукцию на местной выставке.

Он рассказал, что производство альтернативной лапши находится на стадии старта продаж. Лапшу на презентации уже попробовали жители Ставрополя, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга, при этом посетителям она очень понравилась. Кроме лапши с разными вкусами компания производит печенье, каши быстрого приготовления, домашнюю и лагманную лапшу, а также сыр и снэки.

Стокоза рассказал, что в сверчковой муке содержатся 75 граммов белка, а в обычной — всего пять. Также в такой муке много железа, кальция и незаменимых аминокислот. Компания собирается начать продажу на маркетплейсах с середины декабря, также планируется открыть собственные точки.

Ранее депутат Госдумы партии «Новые люди» Олег Леонов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой предложение маркировать в России продукты питания с использованием насекомых. В противном случае многие россияне могут не понять, из сего сделан приобретаемый ими товар.

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      Мария Черкасова
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