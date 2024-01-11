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16:26, 11 января 2024Среда обитания

Россиянам назвали самые частые причины автомобильных аварий зимой

«Известия»: одной из частых проблем водителей зимой стали наезды на препятствия

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Зимой доля аварий на дорогах превышает 55 процентов, что связано с частыми проблемами, которые возникают у водителей в зимнее время. Трудности автомобилистов в беседе с «Известиями» назвал россиянам вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По его словам, одной из самых частых причин автомобильных аварий зимой стали наезды на препятствия. С этой проблемой сталкивается 21 процент водителей. Однако большинство случаев ДТП происходит из-за столкновения машин (55 процентов). На это влияют погодные условия.

Кроме того, зимой автомобили часто получают повреждения на стоянке. «Это связано с тем, что под снегом становится труднее заметить типичные повреждения в виде царапин и сколов», — объяснил эксперт.

Реже всего автомобили повреждаются зимой из-за попадания посторонних предметов, например, из-за камней. Но возрастает доля повреждений из-за падающих сосулек. Также заметно учащаются проблемы с запуском двигателя. «Причина — в разрядке аккумулятора», — сказал Демидов.

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Ранее эксперты советовали россиянам провести диагностику плотности батареи авто перед зимой. До наступления холодов рекомендуется очень ответственно подойти к подготовке своего автомобиля, чтобы впоследствии избежать риска поломок и аварий.

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