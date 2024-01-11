Россиянам назвали самый надежный способ оплаты при покупке жилья

Адвокат Филиппов: безналичный расчет надежнее всего при покупке жилья

При покупке жилья надежнее всего пользоваться безналичным расчетом с зачислением средств на аккредитив. Самый безопасный способ оплаты при сделках с недвижимостью назвал россиянам адвокат Никита Филиппов, пишет aif.ru.

Эксперт уточнил, что так продавец получит доступ к деньгам после того, как покупателю выдадут документы о собственности на квартиру. «Если в будущем у кого-то возникнут подозрения в добросовестности участников сделки, бумажную расписку можно оспорить, а банковский перевод нельзя. Во-вторых, в крупных банках для заключения договоров купли-продажи недвижимости разработаны специальные электронные сервисы. И если сделка совершается с их использованием, то предоставляется скидка на ипотечный кредит», — пояснил Филиппов.

Адвокат добавил, что в электронном виде все процессы проходят быстрее — с момента регистрации на банковском сервисе до получения денег продавцом проходит в среднем пять дней. Кроме того, подобная услуга дешевле, чем аренда сейфовых ячеек для наличных денег и документов.

Ранее россиян предостерегли от совершения онлайн-сделок с жильем без участия нотариуса. В этом случае все риски на себя возьмут покупатель и продавец. Главная опасность таких сделок в том, что никто не проверит юридическую чистоту документов, предупредили эксперты.