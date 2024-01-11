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14:29, 11 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы предотвратить утечку персональных данных в интернете

Эксперт по кибербезопасности Мешкова: пароли надо менять каждые три месяца

Фото: Globallookpress.com

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, надо следить за защищенностью персональных данных и каждые три месяца менять пароли. В беседе с «Известиями» член Асоциации юристов России, эксперт по кибербезопасности Евгения Мешкова назвала способы предотвращения утечки конфиденциальной информации в сеть.

По ее словам, раскрывать свои персональные данные или давать к ним доступ нежелательно даже в редких случаях. Чтобы обезопасить себя, эксперт привела несколько способов.

Во-первых, надо установить ограничения в личных кабинетах банковских приложений. Это касается переводов денег, покупок, оплаты услуг в интернете и снятие наличных. Эта мера предосторожности не допустит утечки всех денег, и гражданин в случае взлома лишиться лишь некоторой части своих средств.

«Также к способам защиты здесь относятся универсальная смена пароля от почтовых ящиков хотя бы раз в три месяца с надлежащими признаками надежности: большое количество символов, буквы, цифры, регистры со сменой раскладок клавиатуры», — подчеркнула Мешкова.

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Если персональные данные все-таки утекли в сеть, нужно обратиться в Роскомнадзор и предоставить материалы с фактом утечки персональных данных — скриншоты сайтов, на которых оказалась личная информация.

Только в период январских праздников (с 1 по 9 января) хакеры опубликовали 116,5 миллиона записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт. Наиболее пострадал финансовый сектор, а также отрасли ритейла, телекома, госсектора, услуг и IT.

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