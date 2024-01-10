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03:38, 10 января 2024Интернет и СМИ

Хакеры опубликовали пять терабайт данных россиян

В январе хакеры опубликовали 116,5 млн записей россиян объемом в пять терабайт

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В период январских праздников (с 1 по 9 января) хакеры опубликовали 116,5 миллиона записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Солар», которая занимается кибербезопасностью.

По словам руководителя сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александра Вураско, количество слитых данных увеличилось на 10 процентов год к году.

Уточняется, что больше всего атака затронула финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек серьезно пострадали отрасли ритейла, телекома, госсектора, услуг и IT. Вураско отметил, что затишье наблюдалось лишь 1 января — в остальные дни январских каникул специалисты регулярно фиксировали различные инциденты.

Ранее IT-эксперты предрекли увеличение хакерских атак на банки России.

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