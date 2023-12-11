IT-эксперты предрекли увеличение хакерских атак на банки России

«Известия»: в 2024 году может вырасти число хакерских атак на российские банки

В России в 2024 году может вырасти число хакерских атак на финансовый сектор. Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталия Фомина, это связано с тем, что российский бизнес отключили от полноценного использования проверенных временем решений в области кибербезопасности. Фомин подчеркнул, что в итоге работники пользуются ограниченной функциональностью имеющихся средств защиты без обновлений, что влечет наличие известных хакерам уязвимостей.

Кроме того, руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович уточнил, что в последние годы крупные банки формируют свои программы лояльности, интеграции с партнерскими компаниями. Поэтому персональные данные клиентов также рискуют оказаться в руках злоумышленников.

9 ноября сайты нескольких российских банков подверглись хакерской атаке. Злоумышленники взломали сайты Банка жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) и Фора-Банка и разместили на ресурсах фейковые сообщения о том, что выплаты по вкладам и счетам приостановлены.