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03:54, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

IT-эксперты предрекли увеличение хакерских атак на банки России

«Известия»: в 2024 году может вырасти число хакерских атак на российские банки

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России в 2024 году может вырасти число хакерских атак на финансовый сектор. Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталия Фомина, это связано с тем, что российский бизнес отключили от полноценного использования проверенных временем решений в области кибербезопасности. Фомин подчеркнул, что в итоге работники пользуются ограниченной функциональностью имеющихся средств защиты без обновлений, что влечет наличие известных хакерам уязвимостей.

Кроме того, руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович уточнил, что в последние годы крупные банки формируют свои программы лояльности, интеграции с партнерскими компаниями. Поэтому персональные данные клиентов также рискуют оказаться в руках злоумышленников.

9 ноября сайты нескольких российских банков подверглись хакерской атаке. Злоумышленники взломали сайты Банка жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) и Фора-Банка и разместили на ресурсах фейковые сообщения о том, что выплаты по вкладам и счетам приостановлены.

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      Юлия Мискевич
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