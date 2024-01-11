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14:14, 11 января 2024Среда обитания

Россиянам раскрыли способы согреться в квартире без отопления

Врач Асанов: согреться в квартире без отопления помогут шторы и ковры

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Не выпускать тепло из квартиры помогут плотные шторы и ковры. Способы согреться без отопления раскрыл россиянам терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов, его слова передает NEWS.ru.

Врач уточнил, что шторы должны закрывать пространство от пола до карниза. Кроме того, стоит закрывать все нежилые или угловые комнаты. «Утром, когда нет желания вылезать из теплой кровати, советую сделать банальную зарядку. Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро», — добавил Асанов.

Терапевт также посоветовал надевать несколько слоев одежды и шерстяные носки. Еще одним хорошим способом согреться станет горячая еда — суп или теплый напиток с имбирем и корицей. При этом эксперт советует отказаться от спиртных напитков — алкоголь создаст только иллюзию тепла из-за расширения сосудов.

Помогут согреться, по словам эксперта, приготовление выпечки, включение увлажнителя воздуха и грелки — последнюю можно создать из пустой пластиковой бутылки и горячей воды.

Ранее эксперты назвали самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире. Так, не стоит использовать открытый огонь и масляные конвекторы без защиты.

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      Нина Ташевская
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