Россиянам сообщили о ввозе новой партии яиц из Азербайджана

Россельхознадзор заявил о ввозе из Азербайджана полутора миллионов яиц

Новую партию куриных яиц объемом 306 тысяч штук ввезли 11 января из Азербайджана для реализации на территории России. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В ведомстве заявили, что всего на сегодня из этой страны в РФ поступило уже полтора миллиона яиц весом 90,63 тонны.

На фоне того, что куриные яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран. После этого яйца начали ввозить в РФ из Турции и Азербайджана.

Ранее гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». Она призвала не ждать их снижения, в том числе на фоне поставок из-за рубежа, поскольку закупочные цены там, по ее словам, сейчас не ниже, чем на продукцию отечественных производителей.