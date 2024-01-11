Россиянин четыре дня избивал сожительницу и был арестован

В Москве суд арестовал мужчину, избившего до смерти сожительницу

Чертановский суд Москвы поместил под стражу местного жителя, четыре дня подряд избивавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Под арестом он пробудет до 8 марта.

По данным суда, обвиняемый четыре дня подряд жестоко избивал женщину, с которой проживал. В результате его действий она не выжила.

Ранее в Новой Москве мужчина избил сожительницу и отрезал ей палец. Его задержали.