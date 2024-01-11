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20:53, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянин четыре дня избивал сожительницу и был арестован

В Москве суд арестовал мужчину, избившего до смерти сожительницу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Чертановский суд Москвы поместил под стражу местного жителя, четыре дня подряд избивавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Под арестом он пробудет до 8 марта.

По данным суда, обвиняемый четыре дня подряд жестоко избивал женщину, с которой проживал. В результате его действий она не выжила.

Ранее в Новой Москве мужчина избил сожительницу и отрезал ей палец. Его задержали.

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      Олеся Мицкевич
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