Силовые структуры
Сожитель избил стулом москвичку и отрезал ей палец
В Новой Москве мужчина избил сожительницу стулом и отрезал ей палец
В Новой Москве мужчина напал на сожительницу и отрезал ей палец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, 11 января пара выпивала в поселке Кленовское, и между ними вспыхнула ссора. Тогда кавалер схватил стул и избил им подругу по голове. После этого он взял нож и отрезал потерпевшей фалангу среднего пальца.
Женщину госпитализировали. Фигурант попытался сбежать, но его оперативно задержали.
Ранее стало известно, что житель Республики Коми сразу после Нового года — 1 января — напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу.