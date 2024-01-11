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13:06, 11 января 2024Силовые структуры

Сожитель избил стулом москвичку и отрезал ей палец

В Новой Москве мужчина избил сожительницу стулом и отрезал ей палец

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Новой Москве мужчина напал на сожительницу и отрезал ей палец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 11 января пара выпивала в поселке Кленовское, и между ними вспыхнула ссора. Тогда кавалер схватил стул и избил им подругу по голове. После этого он взял нож и отрезал потерпевшей фалангу среднего пальца.

Женщину госпитализировали. Фигурант попытался сбежать, но его оперативно задержали.

Ранее стало известно, что житель Республики Коми сразу после Нового года — 1 января — напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу.

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      Екатерина Кашурникова
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