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12:13, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянин опубликовал фото с георгиевской лентой на половом органе и был осужден

В Краснодаре осудили мужчину за фото с георгиевской лентой на половом органе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил местного жителя к полутора годам колонии общего режима за осквернение символа воинской славы России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Он был взял под стражу в зале суда.

В мае 2023 года осужденный опубликовал фотографию с георгиевской лентой на половом органе на своей открытой странице в социальной сети. По версии следствия, таким образом он осквернил символ воинской славы своей страны.

Ранее в Татарстане суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 52-летнего местного жителя, жегшего на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода.

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