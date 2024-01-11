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11:23, 11 января 2024Россия

Россиянин шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике

Житель Кузбасса шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Житель Кемеровской области шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Беглов во «ВКонтакте».

Горожанин проглотил протез несколько лет назад. Поскольку долгое время инородное тело в пищеварительном тракте не беспокоило россиянина, он не обращался к врачам. Недавно острая боль в животе вынудила мужчину записаться на прием.

На сделанной медиками рентгенограмме отчетливо видны очертания протеза. Челюсть извлекли малоинвазивным методом, пациент уже вернулся домой.

Ранее жительнице Подмосковья удалили два огромных камня из мочевого пузыря. 50-летняя россиянка обратилась к врачам с жалобами на боль в пояснице, которую она терпела пять лет. Размер одного из камней составил 8,5 сантиметра.

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      Алан Босиков
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