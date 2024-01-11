Россиянин шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике

Житель Кузбасса шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике

Житель Кемеровской области шесть лет прожил со вставной челюстью в кишечнике. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Беглов во «ВКонтакте».

Горожанин проглотил протез несколько лет назад. Поскольку долгое время инородное тело в пищеварительном тракте не беспокоило россиянина, он не обращался к врачам. Недавно острая боль в животе вынудила мужчину записаться на прием.

На сделанной медиками рентгенограмме отчетливо видны очертания протеза. Челюсть извлекли малоинвазивным методом, пациент уже вернулся домой.

Ранее жительнице Подмосковья удалили два огромных камня из мочевого пузыря. 50-летняя россиянка обратилась к врачам с жалобами на боль в пояснице, которую она терпела пять лет. Размер одного из камней составил 8,5 сантиметра.

