Россиянкам старше 50 лет назвали портящую внешний вид обувь
Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам старше 50 лет портящую внешний вид обувь. Ее комментарий публикует «Москва 24».
По словам специалистки, женщинам данной возрастной категории следует избегать мокасин и туфель на высоком каблуке и заменить данные варианты на лоферы и лодочки базовых оттенков. Специалистка также рекомендовала исключить из гардероба чрезмерно узкие сапоги на низкой платформе, поскольку «они некрасиво "режут" ногу и выглядят устаревшими».
«От ботфортов тоже лучше отказаться. Это достаточно молодежный элемент, который на взрослой женщине может смотреться нелепо», — добавила собеседница издания. В качестве альтернативы она предложила фасоны с более широким голенищем на небольшом каблуке.
Ранее в январе стилистка и историк моды Яна Демченко перечислила россиянкам пять модных трендов на 2024 год. Актуальность обретет стиль girlcore, который включает в себя «девичьи» вещи, отметила эксперт. Кроме того, актуальной станет одежда с необычными разрезами и вырезами, а также предметы гардероба со структурными силуэтами.