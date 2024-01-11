Россиянкам старше 50 лет назвали портящую внешний вид обувь

Стилист Скороходова: женщинам старше 50 лет следует избегать мокасин и ботфортов

Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам старше 50 лет портящую внешний вид обувь. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам специалистки, женщинам данной возрастной категории следует избегать мокасин и туфель на высоком каблуке и заменить данные варианты на лоферы и лодочки базовых оттенков. Специалистка также рекомендовала исключить из гардероба чрезмерно узкие сапоги на низкой платформе, поскольку «они некрасиво "режут" ногу и выглядят устаревшими».

«От ботфортов тоже лучше отказаться. Это достаточно молодежный элемент, который на взрослой женщине может смотреться нелепо», — добавила собеседница издания. В качестве альтернативы она предложила фасоны с более широким голенищем на небольшом каблуке.

Ранее в январе стилистка и историк моды Яна Демченко перечислила россиянкам пять модных трендов на 2024 год. Актуальность обретет стиль girlcore, который включает в себя «девичьи» вещи, отметила эксперт. Кроме того, актуальной станет одежда с необычными разрезами и вырезами, а также предметы гардероба со структурными силуэтами.