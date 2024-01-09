Россиянкам назвали пять модных трендов на 2024 год

Стилистка Демченко: «девичьи» наряды и необычные вырезы станут трендом 2024 года

Стилистка и историк моды Яна Демченко перечислила россиянкам пять модных трендов на 2024 год. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Актуальность обретет стиль girlcore, который включает в себя «девичьи» вещи, отметила эксперт. Его характерными признаками она назвала банты, оборки, воланы и тафту. Кроме того, актуальной станет одежда с необычными разрезами и вырезами, а также предметы гардероба со структурными силуэтами.

Помимо этого, в ее список вошли стиль преппи и наряды с металлизированными поверхностями. «Это может быть средневекового вида корсет с юбкой, напоминающей железную кольчугу, как у Alexander McQueen, или золотистые платья античных богинь, как у Tom Ford, Alexandre Vauthier и Diesel», — уточнила собеседница издания.

Ранее в январе стилист-имиджмейкер Марина Медведь назвала главные модные тренды на 2024 год. По словам специалистки, в наступившем году актуальность обретут откровенные и яркие наряды в стиле начала 2000-х годов. Кроме того, актуальной станет одежда с широкими плечами, приталенным кроем и объемными аксессуарами.