Российская блогерша отдохнула на яхте и лишилась джинсов за 130 тысяч рублей

Российская блогерша Милана Некрасова лишилась джинсов за десятки тысяч рублей во время отдыха в Дубае. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

15-летняя инфлюэнсерша рассказала, что во время прогулки на яхте решила сфотографироваться и сняла указанные брюки из денима бренда Balenciaga. Девушка отметила, что приобрела данный предмет гардероба за 130 тысяч рублей около двух дней назад.

Однако, по ее словам, штаны унесло сильным порывом ветра. «Я решила посмотреть на джинсы, и они при мне улетают в воду. А мы еще едем на огромной скорости. Окей, минус 130 тысяч. Кайф. Новые куплю», — заявила автор видео.

В ноябре 2023 года российская блогерша и певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) потеряла бюстгальтер во время прогулки. На размещенных кадрах 26-летняя звезда, выходя из автомобиля, выронила верх от купальника в снег и не заметила потерю.