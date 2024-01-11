Российский хоккейный тренер назвал главную причину для отказа от участия в ОИ

Владимир Плющев назвал безопасность главной причиной отказаться от поездки на ОИ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал главную причину, по которой представителям страны лучше отказаться от поездки на Олимпийские игры-2024 года в Париж. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не по политическим причинам, а по моменту безопасности. То, что может там произойти, — мюнхенская Олимпиада покажется веселым шагом», — отметил Плющев.

В 1972 году на Играх в Мюнхене восемь членов террористической палестинской организации «Черный сентябрь» проникли в Олимпийскую деревню и взяли в заложники израильских спортсменов. Нападавшие требовали освобождения более 200 палестинцев, удерживаемых Израилем, и двух немецких левых экстремистов в западногерманских тюрьмах. Всего жертвами атаки стали 17 человек, среди которых 11 членов израильской олимпийской сборной.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.