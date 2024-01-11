Российский хоккейный тренер назвал главную причину для отказа от участия в ОИ
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал главную причину, по которой представителям страны лучше отказаться от поездки на Олимпийские игры-2024 года в Париж. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Не по политическим причинам, а по моменту безопасности. То, что может там произойти, — мюнхенская Олимпиада покажется веселым шагом», — отметил Плющев.
В 1972 году на Играх в Мюнхене восемь членов террористической палестинской организации «Черный сентябрь» проникли в Олимпийскую деревню и взяли в заложники израильских спортсменов. Нападавшие требовали освобождения более 200 палестинцев, удерживаемых Израилем, и двух немецких левых экстремистов в западногерманских тюрьмах. Всего жертвами атаки стали 17 человек, среди которых 11 членов израильской олимпийской сборной.
8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.