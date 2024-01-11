Российского боксера-чемпиона арестовали по обвинению в вымогательстве

Российского боксера-чемпиона Никитина арестовали по обвинению в вымогательстве

Трехкратный чемпион России по боксу и бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Никитин арестован по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

Уточняется, что речь идет о 300 тысячах рублей. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

Мера пресечения избрана до 23 февраля. Уголовное дело находится в производстве следственной части управления МВД по Республике Коми.

Никитин завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 56 килограммов. Он также является серебряным призером чемпионата мира-2013.