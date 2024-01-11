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19:38, 11 января 2024Экономика

США ввели санкции против директора российской авиакомпании

Минфин США ввел санкции против директора российской авиакомпании и самолетов

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Министерство финансов США внесло в санкционный список директора российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимира Михейчика. Об этом сообщает ТАСС.

Также под ограничения попали три самолета (Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898), связанные с российской военно-транспортной авиацией, и две структуры, связанные с военно-промышленным комплексом — полигон Ашулук и испытательный комплекс Владимировка.

Сам 224-й летный отряд Минобороны России попал под американские санкции в мае 2023 года. В американском Минфине посчитали, что он был задействован в оказании поддержки ЧВК «Вагнер», в том числе в переброске личного состава. По этой же причине были введены ограничения в отношении 223-го летного отряда.

Полигон Ашулук (официальное название — 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС) является главным испытательным полигоном для российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и учебным центром зенитно-ракетных войск. На нем в том числе проходили испытания и стрельбы зенитных ракетных систем С-125, С-200, С-300, С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».

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      Платон Щукин
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