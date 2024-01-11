СБУ вызвала на допрос главу МИД Приднестровья

СБУ обвинила министра ПМР Игнатьева в призывах к изменению границ Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталия Игнатьева. Об этом пишет издание «Общественное».

Как сообщило ведомство, Игнатьев должен явиться на допрос в управление СБУ по Винницкой области. Ему предъявлено обвинение в призывах к изменению границ Украины, а также в информационном сотрудничестве с Россией. Политику грозит до десяти лет лишения свободы по данным статьям Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также подчеркнули, что Игнатьев родился в Одесской области и имеет украинское гражданство. Он переехал на территорию нынешней ПМР в возрасте двух лет и возглавляет МИД непризнанной республики с 2016 года.

10 января Министерство госбезопасности ПМР сообщило о вооруженном инциденте на границе с Украиной. Как сообщается, в результате инцидента двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины заявила, что ей неизвестно об инциденте.